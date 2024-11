Quais são os benefícios de tomar chá de camomila?

Quando falamos em chá, uma das infusões mais conhecidas e consumidas é a de camomila. O nome oficial da camomila é Matricaria chamomilla, e ela é nativa do centro e norte da Europa. Rico em nutriente, o chá de camomila vai muito além do sabor e das potenciais benefícios relacionados ao sono, como mostra a matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde do Estadão.

Benefícios do chá de camomila

Ação anti-inflatória e antioxidante: substâncias como alfa-bisabolol, apigenina e patuletina estão por trás da cor, do perfume e dos benefícios da planta. Esses compostos têm ação anti-inflamatória e antioxidante, que contribuem para o equilíbrio do organismo. Melhora no sono: a camomila aparece em trabalhos científicos por seu efeito calmante. É, portanto, um bom chá para ser consumido perto da hora de dormir. Ação contra a TPM: também existem evidências de que a camomila seria uma aliada contra a famosa tensão pré-menstrual. Melhora na digestão: os compostos de ação anti-inflamatória e antioxidante ainda contribuem para o bom funcionamento do sistema digestivo. Grávidas podem tomar: diferente de outras bebidas, o chá de camomila pode ser consumido por mulheres grávidas. A indicação é uma colher de sopa para meio litro de água.

Como preparar chá?

Chá de camomila Foto: Viacheslav Yakobchuk - stock.ado/Adobe stock

PUBLICIDADE

Para preparar uma xícara de chá perfeita, você deve se preocupar com três coisas: ingredientes de qualidade, acessórios corretos e cuidado com modo de preparo.

Na hora de preparar a infusão pense em três T’s: tipo de chá, temperatura da água (de 60º C a recém-fervida) e tempo de infusão, que pode variar de 1 a 5 minutos. Outro fator importante é a qualidade da água, pois ela responsável por mais da metade da composição do chá. O ideal é filtrar a água ou usar marcas mais leves, ou seja, com menos teor de sal.

Quando não consumir chá de camomila?

Apesar de ser um chá comum e indicado até mesmo para gestantes, alguns cuidados devem ser tomados na hora de ingerir a bebida. É preciso ter cautela com a quantidade, já que o exagero no consumo pode favorecer náuseas. Além disso, o chá de camomila também não é indicado para quem faz uso de anticoagulantes.