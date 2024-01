Bob’s lança lanche exclusivo em homenagem a São Paulo; veja preço

Desde o dia 17 de janeiro, está disponível no cardápio do Bob’s Brasil uma das novidades do mês: um lanche exclusivo e de edição limitada em homenagem ao aniversário de São Paulo, o ‘Sanduba de Mortadela’.

Conforme informações do site do Bob’s, a criação reúne o recheio de mortadela Ceratti -a parceria do lançamento-, fatias de queijo e o molho tradicional Big Bob, com todo o conjunto fechadinho no pão italiano.

Apesar da comemoração dos 470 anos da cidade acontecer em 25 de janeiro, o sanduba poderá ser saboreado até o dia 31 em todas as franquias localizadas no estado. Além disso, a inspiração do clássico lanche do centro de São Paulo custa R$ 29,90.