A gaúcha Italian Grape Gewürztraminer da Brewine Leopoldina foi eleita a melhor cerveja de uva do Brasil e do mundo no World Beer Awards. A bebida, feita com uvas do Vale dos Vinhedos, ganhou a medalha de ouro em Londres na categoria de melhor cerveja especial.

O produto é realmente especial, pois combina o mundo cervejeiro com o do vinho. A cerveja é seca, elegante e apresenta notas florais e cítricas.

Melhores cervejas do mundo em outras categorias

A cerveja mais tradicional, do tipo Lager, também participou da competição e a grande vencedora foi a espanhola Black Coupage. Já a Myoko Kogen Alpen Blick Beer, do Japão, foi eleita a melhor cerveja India Pale Ale do mundo, enquanto a Dragon, do Camboja, conquistou a medalha de ouro como cerveja preta. Veja todas as classificações de 2024 no site oficial.

Melhor design de garrafa do mundo

O Brasil também brilhou na categoria de melhores designs. A garrafa da cervejaria Flamingo Beer & Co. foi eleita a mais bonita do mundo. Para completar o pódio brasileiro, a cervejaria Baden Baden conquistou a medalha de prata na mesma categoria.

World Beer Awards

O World Beer Awards premia cervejas de países diferentes anualmente. O concurso leva em consideração os ingredientes utilizados, o sabor e o estilo. Primeiro, as cervejas participantes são avaliadas dentro de cada país de origem. Em seguida, as melhores passam para a etapa internacional, em que são analisadas por especialistas responsáveis por definir as melhores cervejas do mundo.