Cerveja no espaço? Cientistas descobrem fermentação mais rápida em microgravidade

Já sabíamos que a cerveja pode levar as pessoas “às alturas”, mas ninguém imaginava que sua fabricação literalmente subiria para o espaço. Em um estudo recente, pesquisadores da Universidade da Flórida, nos EUA, analisaram o comportamento da levedura da cerveja quando fermentada no ambiente de microgravidade. A pesquisa, divulgada pelo Market Watch, traz novos insights sobre a produção de alimentos fora da Terra.

A fermentação é um processo crucial na fabricação de diversos produtos alimentícios, e a escolha da cerveja se deu pela sua longa história e pelo vasto conhecimento técnico já acumulado. Os cientistas queriam ver se o sabor e a qualidade da bebida seriam alterados ao ser fermentada no espaço.

Durante o experimento, as fermentações ocorreram em microgravidade, e os pesquisadores observaram algo surpreendente: a ausência de gravidade não impactou o número de células de levedura, mas a taxa de fermentação aumentou. “É fundamental entender como esses processos se comportam fora da Terra para adaptá-los e aproveitar as mudanças que ocorrem”, explicou Andrew Macintosh, professor assistente de ciência de alimentos da Universidade da Flórida, que participou do estudo.

Com a possibilidade de criar um produto com características diferenciadas, o futuro da cerveja pode literalmente estar nas estrelas. No entanto, há um obstáculo: o custo elevado. Cerveja “espacial” pode estar a caminho, mas com um preço que provavelmente também será astronômico.

Qual a melhor cerveja do mundo?

PUBLICIDADE

DNT 06-02-2023 - SAO PAULO-SP / PALADAR OE / DEGUSTACAO CERVEJA - Jurados Guto Procopio, Edu Passarelli, Junior Bottuira, Julia Leme e Bia Amorim avaliam 13 marcas de cervejas disponiveis gondolas de supermercado no bar na R. Joaquim Tavora, 961 em Sao Paulo - FOTO - DANIEL TEIXEIRA / ESTADAO Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Na última edição, o título de melhor cerveja do mundo na categoria Bitter, para cervejas com teor alcoólico acima de 5,5%, foi conquistado pelo selo Ashby, com sua linha British Strong Ale, fabricada em Amparo, no interior de São Paulo. Ou seja, a melhor cerveja é daqui do Brasil! Sua composição apresenta quatro tipos de lúpulo e malte.

Como harmonizar a cerveja com pratos?

Bolinho de bacalhau Foto: Zero - stock.adobe.com/Adobe stock

O que não falta são opções de estilos de cervejas e comidas para você fazer diferentes harmonizações. Entre as variações de cervejas, especialistas recomendam combinar as Catharina Sour’s com pratos um pouco mais leves, por exemplo. Enquanto as Witbiers seguem um caminho parecido e pode harmonizá-las com peixes brancos grelhados, ceviche ou salada caprese. Quer saber mais? Veja neste link.