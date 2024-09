A melhor cerveja do mundo em 2024, segundo premiação internacional

O World Beer Awards, uma premiação mundial de grande relevância no universo cervejeiro, elegeu a Black Coupage como a melhor cerveja do mundo em 2024, destacando essa bebida internacionalmente.

Essa relevância traz visibilidade além do seu país de origem, a Espanha. A empresa Hijos de Rivera produz essa bebida no estilo bock, ou seja, com sabores intensos e diferentes, combinados ao teor alcoólico de 7,20%.

Essas características são acompanhadas por um rótulo tradicional que chama a atenção para as cores branco, vermelho e preto. A marca garantiu essa premiação de 2024, mas também teve destaque com outras produções em 2023.

Melhores cervejas de outras categorias segundo o World Beer Awards

A cerveja tradicional ganha o coração de muitas pessoas, mas suas categorias também têm espaço neste universo. A Myoko Kogen Alpen Blick Beer foi eleita a melhor cerveja India Pale Ale do mundo, enquanto a Dragon conquistou medalha de ouro como cerveja preta. Você pode conferir as classificações de 2024 neste link.

World Beer Awards: o que é

Anualmente, o World Beer Awards contempla cervejas de países diferentes, considerando ingredientes, sabor e estilo. Elas são avaliadas primeiro dentro de cada país de origem e as melhores passam para a etapa internacional, sendo julgadas por especialistas para definir as melhores cervejas do mundo de acordo com a categoria.

‘Cervejas frutadas’ já faziam sucesso no século XIX

A premiação mundial englobou a melhor cerveja do mundo, e esse universo é repleto de curiosidades. No século XIX, uma cerveja de fruta brasileira já encantava o público do Rio de Janeiro, se destacando pela sua excelência.

Apesar de haver dúvidas sobre sua composição exata e a origem das frutas utilizadas, acredita-se que um produtor substituiu a cevada por sementes de melancia, originando uma nova versão refrescante que conquistou os cariocas: a famosa cerveja frutada. Leia mais sobre essa curiosidade neste link.