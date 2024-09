World Beer Awards 2024 elege a melhor cerveja sem álcool do mundo

A produção de cervejas é explorada há séculos, resultando em diferentes estilos. Essa comercialização permitiu que algumas empresas investissem em distintas quantidades alcoólicas na composição, inclusive contando com sua ausência, para atender ao público que prefere essa opção. O consumo e popularidade dessa categoria fez com que o World Beer Awards 2024 elegesse a melhor cerveja sem álcool do mundo: a Jupiler, originária da Bélgica e produzida pela empresa AB-Inbev.

Ela consiste em uma bebida de estilo lager, com uma das suas características principais sendo a ausência de álcool, como descreve a porcentagem do rótulo: 0,0. A garrafa tradicional evidencia as cores vermelho e branco.

Essa categoria da premiação mundial leva em consideração anualmente as bebidas, como prioridade, que não possuem álcool na composição, mas também inclui as com baixo teor alcoólico.

Outras categorias da premiação mundial

Essa premiação contempla diferentes cervejas de países ao redor do mundo. Além da cerveja sem álcool, o World Beer Awards também possui a classificação das melhores cervejas escura, especial, preta, de trigo, porter e outras para formar um grande conjunto em distintas categorias populares.

World Beer Awards

O World Beer Awards elege anualmente cervejas de vários tipos, considerando ingredientes, sabor e estilo. As cervejas são avaliadas primeiro dentro do país de origem e as melhores passam para a etapa internacional, sendo então julgadas por especialistas para definir as melhores cervejas do mundo.

Melhor cerveja sem álcool do mercado

As amostras das cervejas sem álcool descaracterizadas para a degustação às cegas. Foto: Felipe Rau/Estadão

Cervejas sem álcool também marcam presença nas prateleiras dos mercados. O Paladar convidou especialistas para testar sete marcas, entre nacionais e importadas, considerando critérios específicos para eleger as que possuem maior qualidade. Após essa degustação às cegas, três opções se destacaram. Veja todas as marcas avaliadas no teste completo.

