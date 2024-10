Veja 3 motivos para comer brócolis – e o melhor jeito de prepará-lo

Já fez cara feia para o cheiro desse alimento? Junto com couve-flor, couve-de-bruxelas e outros vegetais crucíferos, o brócolis é fonte de um nutriente à base de enxofre chamado sulforafano. É o composto por trás do odor e do sabor ligeiramente amargo. Ele também tem propriedades anticancerígenas, acreditam os cientistas.

Pesquisas sugerem que o sulforafano no brócolis pode ajudar o corpo a produzir mais enzimas que se livram de toxinas como a poluição do ar e a fumaça do cigarro, informa Emily.