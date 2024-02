Qual AirFryer tem o melhor custo-benefício?

Com a função de não somente fritar alimentos sem a necessidade de adicionar óleo, mas também cozinhar ou assar diversos preparos, como gratinados, pães, carnes, bolos, sanduíches, entre outros, a AirFryer tem sido um eletrodoméstico cada vez mais utilizado na cozinha por sua versatilidade e praticidade, resultando em pratos prontos em pouco tempo, com textura semelhante aos feitos de forma convencional e sem fazer muita sujeira no ambiente.

Por ser um aparelho com demanda crescente no mercado, existem hoje diversas marcas, com tamanhos, cores, preços e níveis de qualidade diferentes, e caso você, leitor, esteja interessado em adquirir um novo produto, o Paladar realizou um teste com as oito principais marcas afim de descobrir qual, entre elas, tem o melhor custo-benefício.

O teste contou com a análise de quatro especialistas, que, juntos, prepararam batatas fritas e porções de frango à passarinho em cada uma das máquinas. O intuito foi ver quais delas resultavam em alimentos bem feitos seguindo o passo a passo de seus respectivos manuais de instrução.

Como resultado, a fritadeira a ar que mais se destacou por conciliar um preço acessível por uma boa serventia foi a da marca Britânia, modelo BFR15P. Com potencia de 1500W e cesto com capacidade de 6 litros, o eletrodoméstico apresentou grande eficiência; as batatas, em 15 minutos, ficaram crocantes como se tivessem passado por fritura de imersão no óleo e o frango, em 30 minutos, manteve sua suculência interna e ficou crocante e dourada por fora.

Os especialistas ainda teceram avaliações criteriosas às demais marcas testadas, e os detalhes podem ser conferidos através da matéria ‘Qual a melhor AirFryer do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.