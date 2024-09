Brooklin Taste ocorre neste fim de semana; veja os restaurantes participantes

No próximo fim de semana, entre os dias 14 e 15 de setembro, será realizado em São Paulo a 6ª edição do Brooklin Taste, evento gastronômico com mais de 40 expositores - entre eles Koburger, Notorious Fish, Grand Hyatt, Davvero Gelato, Cenoradas, Mil confeitaria, Flakes e Biarritz Spirit.

Atrações gastronômicas e culturais

Foto: Divulgação Brooklin Taste

A festa será realizada na Praça Lions Monções, entre as ruas Flórida e Arandu, no Brooklin, das 11h às 20h, e tem entrada gratuita. Além das atrações gastronômicas, o evento possui área kids, espaço pet, shows e atividades interativas. O objetivo é entregar uma experiência de lazer diferenciada e fomentar a economia do bairro.

O que comer?

Foto: Divulgação Brooklin Taste

Ao todo, são 45 expositores dos melhores restaurantes da região e arredores, incluindo Koburger com cortes de Wagyu, Notorious Fish, Grand Hyatt, Tradi Hamburgueria, Wasabi Japa, Berlim Meister, Di Paolo, Gin BBQ, La Parada Steak & Burger, Santo Patrón, Sushi Go, Fat Buddha Rice & Deli, Jiquitaia Restaurante e Bar, Jamal Shawarma, Le Porquet, Low BBQ, Paellas Pepe e O Pão.

Além dos estabelecimentos, também estarão presentes os cozinheiros e assadores Thiago Gil e Adriano Geleia, que juntos são responsáveis pela preparação de costela assada. Já para adoçar o paladar, as sobremesas são garantidas por Davvero Gelato, A Boleira, Macaroli, Tati Barbi, Cenoradas, G.lato br, Mil confeitaria e Flakes.

As bebidas ficam por conta de Biarritz, Zahil Vinhos, Nosso Terroá e Armazém da Cerveja, com ativação de marcas como Aperol Spritz, Brahma e Hoegaarden.

Shows

A parte musical será comndada por Fino Tom, com o produtor Caio Pável, com apresentações de Kell Smith, João Sabiá, Paula Marchesini, banda Mr.80, banda Tren e DJ Stan Ross.

Atividades para as crianças e pets

O Brooklin Taste ainda contará com a recreação da Simpiririm e da Tia Chiclete, incluindo brincadeiras com bola de sabão, corda e bambolê, personagens animados (princesas e super heróis), brinquedão inflável e oficinas diversas. Já os pets podem aproveitar a área especial preparada pela Weasy e as delícias naturais da The PETisco.