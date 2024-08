Entenda por que especialistas consideram essa carne melhor que a picanha

A carne wagyu, conhecida também como Kobe, está cada vez mais conquistando seu espaço no mundo das carnes. Outrora vista apenas em restaurantes de alta gastronomia, hoje, está presente em hamburguerias e churrascarias por causa do seu seu sabor suculento.

“A wagyu tem marmoreio espetacular, maciez e suculência, além de muito, muito sabor, com riqueza em umami, o quinto sabor básico ao lado do azedo, doce, amargo e salgado”, explicou Shemuel Shoel, sócio do restaurante Nice To Meat U.

Por ter essa característica, a gordura é mais distribuída, realçando o sabor da carne e tornando-o mais intenso e marcante. “Quando falamos de ‘gordura’, algumas pessoas pensam naquela capa de gordura das carnes de Nelore e Angus. Não tem comparação”, disse Thiago Gil, chef, churrasqueiro e sócio da Koburger.

Origem japonesa

Shemuel Shoel, sócio da casa Nice To Meat U, que serve carne wagyu Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Como você viu até agora, essa carne é rica em qualidade. Mas, todo seu processo de produção, inclui um preço. Para se ter uma ideia o wagyu tem uma produção cuidadosa e recheada de detalhes desde a concepção. Até porque, não se trata de um corte, mas de uma raça de gado de origem japonesa, conhecida por acumular gordura entremeada. Por esse motivo pode bater os R$ 1 mil o quilo.

“Tempo, dedicação e os cuidados na criação é que irão refletir nas características tão peculiares da carne. A gordura intramuscular é responsável pelo seu extraordinário sabor, fazendo com que o resultado de aroma, sabor, textura e maciez do produto final seja superior às demais”, conta Amália Sechis, sócia-fundadora da produtora Beef Passion.

Contudo, atenção redobrada com a gordura. “Mais do que uma carne com marmoreio, é a qualidade dessa gordura o que realmente importa”, explicou Amália.