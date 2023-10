Cachaças brasileiras ficam entre as melhores bebidas do mundo em concurso internacional

A ‘Spirits Selection do Concours Mondial de Bruxelles’ foi realizada em Treviso, na Itália, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro e premiou algumas cachaças brasileiras.

O evento é considerado um dos mais importantes do mundo quando se trata de bebida, avaliando destilados como cachaças, uísques, conhaques, runs e gins.

Entre as bebidas premiadas está a Cachaça Capitão, de Bom Jardim de Minas. O destilado já havia participado do concurso em edições anteriores e foi novamente premiado neste ano. Desta vez, com uma medalha de ouro e outra de prata. Além da Capitão, a Cachaça Pereirinha, de Mar de Espanha, recebeu uma medalha de prata. No próximo ano, o evento será realizado em setembro, na cidade de Renhuai, na China.

