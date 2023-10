Cachaça de Minas Gerais ganha medalha de ouro em disputa mundial

A Cachaça Bandarra, fabricada no município de Salinas, na região Norte de Minas Gerais, conquistou a medalha de ouro no The Spirits Selection 2023, do Concurso Mundial de Bruxelas, realizado em Treviso, na Itália.

O produtor da bebida, Elber Sales, falou como essa conquista é importante para qualidade de seus produtos e disse que a empresa já está se beneficiando com o reconhecimento, com o aumento da procura após receber a medalha.

“Então, nós temos nossa marca se destacando. É de suma importância para a gente explorar e ganhar mais mercado, agora, e desenvolver tanto aqui quanto lá fora”, disse ao Diário do Comércio.

Ele ainda lembra que a marca foi a primeira do município a exportar para a Europa, em 2001, e que a Cachaça Bandarra também já foi premiada com uma medalha de prata em um concurso na Polônia, em 2019.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O paladar tem várias receitas, inclusive com cachaças, que são testadas e aprovadas e podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.