Café Pilão lança nova linha de cápsulas e transforma sua experiência de café

O Café Pilão anunciou o lançamento de uma nova linha de cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso®. O produto busca atender a demanda por café expresso prático, oferecendo diferentes intensidades.

A primeira opção disponível é o Espresso Clássico Intensidade 9, feito com grãos 100% arábica, em embalagens de 10 cápsulas de alumínio (52g). O lançamento está disponível no e-commerce da marca desde 1º de outubro, com previsão de comercialização em supermercados a partir de 2025.

Café Pilão entra no mercado de cápsulas

A marca ingressa no mercado de cápsulas para expandir as opções oferecidas aos consumidores de café expresso. A nova linha está focada em proporcionar uma solução que une conveniência e preparo rápido.

Tendências no uso do café

No cenário atual, a utilização do café em drinques autorais vem ganhando espaço, com bartenders aplicando técnicas como infusões e macerações para criar novas combinações. Essas práticas mostram o café em diferentes contextos, além do tradicional consumo.

A nova linha de cápsulas está disponível para compra no site da marca. Para mais informações sobre os produtos, acesse a matéria completa.

Xícaras de café. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

