Prepare café de qualidade profissional em casa com dicas de especialista

O café é uma bebida que faz parte da rotina de brasileiros, e suas variedades podem ser encontradas em mercados, cafeterias e padarias. Embora seja comum consumir em restaurantes, padarias, bares e lanchonetes, preparar essa bebida em casa também tem seu valor: o aroma agradável e irresistível invade o ambiente e prepara o paladar para o gole saboroso.

No entanto, as características particulares do café e cafeína são sentidas em seus elevados níveis sensoriais quando o café é preparado corretamente no conforto do seu lar, e o especialista Ensei Neto ensinou algumas dicas para fazer as etapas com qualidade.

Temperatura da água: quando a temperatura da água é quente a ponto de borbulha, o café fica pronto mais rápido, diferente quando a água está fria. Portanto, essa temperatura define o tempo de preparo do café. Filtro: a extração é eficiente quando o filtro é utilizado de acordo com o método, fazendo que as caraterísticas particulares da bebida passem para a xícara, diferente de quando se usa um filtro não indicado para o método. Reutilizar o pó de café: não é indicado reutilizar o pó de café, porque todos os aspectos particulares da bebida passam para a xícara em uma única vez, restando um pouco de cafeína e celulose. Coador de pano: você pode conservar por mais tempo o coador de pano se, após o uso, o lavar apenas em água corrente. Depois, escalde com água quente e deixe secar.

Cold brew: temperatura da água fria

No tópico um, foi abordado que a temperatura da água influencia no tempo de preparo da bebida. Portanto, quando quente, o café é preparado rapidamente, o que é o método mais comum. No entanto, o cold brew é um modo que usa água fria na infusão, e por isso o tempo de extração pode chegar a mais de 18 horas, como explica Ensei Neto, no seu blog ‘Um Café para Dividir’.

Receitas com café

Bolo de chocolate com café

Além de possuir suas características particulares em uma bebida, o café pode integrar receitas e realçar o sabor delas. Que tal testar em casa esse bolo de chocolate com café? Veja a receita completa aqui.

Bolo de chocolate com café, uma das receitas incluídas no livro O mundo dos Bolos de Carole Crema Foto: Luna Garcia

Manteiga de café

Outra opção saborosa é essa manteiga de café, ideal para acompanhar o café da manhã e da tarde na rotina. Essa receita simples ganha sabores mais complexos após aproximadamente uma semana na geladeira. Veja a receita completa aqui.