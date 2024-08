Testamos 6 marcas de café solúvel; veja a segunda melhor

Uma das formas mais fáceis e deliciosas de tomar café, as opções solúveis estão nas prateleiras dos supermercados e podem ser preparadas em instantes. Além disso, o café solúvel pode ser liofilizado e instantâneo.

Antigamente, café solúvel era feito com a variedade robusta por pulverização sob vácuo e o sabor deixava a desejar. Hoje, já são encontradas versões com um arábica de boa origem e qualidade produzido de outra forma, através da liofilização.

Teste às cegas

De olho nisso, o Paladar testou às cegas seis marcas de café solúvel que fosse arábica liofilizado. Para isso, experts foram convidados a avaliar os produtos seguindo as instruções de preparo das embalagens. O grupo de jurados levou em conta critérios como corpo, persistência, intensidade, notas olfativas e gustativas.

2º melhor café solúvel do mercado

PUBLICIDADE

Café solúvel Juan Valdez. Foto: Alex Silva

Ao final da degustação, eles elegeram as melhores marcas para o preparo rápido de um cafezinho. A marca Juan Valdez conquistou o segundo lugar no ranking. O café solúvel feito com arábica liofilizado da Colômbia foi considerado o mais encorpado, com dulçor agradável e notas de malte que poderiam lembrar um uísque, segundo os especialistas. Para ver o ranking completo, leia a matéria de Fernanda Meneguetti.

Café liofilizado e grão arábica

Diferente do grão de café robusta, o mais popular, de sabor mais intenso e áspero, o arábica tem um pouco menos de cafeína, mas é mais aromático e adocicado na boca, perfeito para um café solúvel. A liofilização funciona através do congelamento do grão a temperaturas de até -50° C, o que provoca a granulação. Os cristaizinhos formados retém mais sabor, aroma e nutrientes.