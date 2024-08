Como escolher o café ideal entre torras clara, média e escura

Antes de definir seu paladar para os diferentes tipos de café, é interessante entender as nuances das torras clara, média e escura, que podem transformar completamente o sabor da sua bebida. Essas torras não apenas diferenciam os cafés, mas também estão intimamente ligadas às “ondas do café”, que refletem as preferências dos consumidores ao longo do tempo.

O barista Nick Cho, famoso por seus vídeos sobre café, é uma das figuras centrais da terceira onda do café nas últimas décadas. Em entrevista à Food & Wine, ele explicou o que são essas ondas e como as torras influenciam cada uma delas. Confira a seguir:

O que são as ondas do café?

As três ondas do café. Foto: Matias Arroyo | Estadão

O movimento da terceira onda do café tem sido a principal tendência entre os cafés de alta qualidade nos últimos 20 anos, com foco em uma abordagem mais técnica e cuidadosa no preparo. Segundo o barista Nick Cho, a terceira onda valoriza a apreciação do café de forma semelhante à apreciação de vinho, onde o conhecimento sobre o produto melhora a experiência.

O grande marco dessa onda foi o reconhecimento do terroir no café, considerando onde ele foi cultivado, quem o produziu e como foi processado. Nessa fase, torrefadores e baristas passaram a destacar as diferenças entre fazendas e produtores, levando ao surgimento dos cafés de origem única.

Outro ponto importante é a mudança na torrefação, com a preferência por torras leves e médias para realçar os sabores específicos de cada café.

Já na primeira onda, o café era visto como uma bebida funcional, um meio de consumo de cafeína. A segunda onda, que teve seu auge nos anos 1990, foi marcada pela popularização da Starbucks e das cafeterias, com foco em bebidas saborosas como cappuccinos e caramel macchiatos, geralmente feitas com torras escuras.

Torra clara

A torra clara é mais leve e, por ser um processo menos invasivo, preserva os óleos essenciais do grão, gerando uma bebida mais encorpada. A torra clara reduz o sabor torrado e achocolatado e os aromas para focar nas notas naturais e frutadas do café. Trata-se de aproveitar o café em sua forma mais natural. É uma boa pedida para quem gosta de cafés mais finos e delicados.

Torra média

Uma torra média ainda carameliza os açúcares naturais presentes nos grãos de café, sem queimar o que torna o sabor único do café. Como o nome já diz, ela é o equilíbrio dos aromas e sabores, com acidez no ponto, entre as torras claras e escuras.

Torra escura

Às vezes chamado de torra francesa ou italiana, uma torra escura se refere ao café que é torrado por um período mais longo, dando aos grãos uma tonalidade enegrecida com um verniz oleoso. Seu gosto é menos ácido, mais amargo e acentuado.

Café do seu jeito

Apesar de estarmos na terceira onda do café, que valoriza uma apreciação mais sofisticada da bebida, o mais importante é que você aproveite seu café diário da forma que mais lhe agrada. Se prefere um café com notas naturais e frutadas, a torra clara é a melhor opção. Para um equilíbrio perfeito entre acidez e doçura, opte pela torra média. Se sua preferência é por um café mais amargo e encorpado, a torra escura será ideal.