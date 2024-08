Café bate recorde mundial de venda em leilão de grandes produtores; saiba valor

O café está entre as bebidas mais populares do mundo, mas alguns tipos se destacam pela minuciosa fabricação desde o cultivo dos grãos, como comprova o Leilão Best of Panamá 2024. Nesse evento, realizado em agosto, um café bateu um recorde mundial ao ser vendido por um valor altíssimo.

Trata-se do café Elida Geisha Natural Torre, conhecido principalmente por exalar nuances frutadas e florais. O quilo foi vendido nesse leilão por US$ 10.013, o que equivale a aproximadamente R$ 55 mil reais, na cotação deste sábado, 24.

Por trás dessa conquista está o produtor, Lamastus Family Estate, há anos posicionado no mercado buscando oferecer aos consumidores um café de qualidade, dando atenção especialmente o cultivo do café.

Foi dessa forma que a marca conquistou reconhecimento internacional entre produtores no setor cafeeiro, com sua qualidade reconhecida por especialistas após essa grande venda. As informações são do portal Food & Wine.

