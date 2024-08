Testamos 6 marcas de café solúvel do mercado; veja campeã

Café é uma bebida muito consumida em todo o mundo, e há diversos tipos no mercado. Entre eles, o café solúvel é um destaque. Mas, atenção. Eles não são todos iguais. Especialmente considerando o grão arábica, que pode passar pela liofilização, fazendo com que ele apresente maior concentração de aromas e sabores naturais em seu resultado final.

Esse café também é conhecido como café instantâneo, com suas vantagens indo além do sabor ao ser preparado facilmente. Além disso, é um tipo que pode estar entre os ingredientes de uma receita e conferir um sabor ainda mais especial.

Paladar Testou

Sabendo que o café solúvel é popular no mercado, o Paladar convidou especialistas para testar seis marcas comuns das prateleiras e descobrir a que entrega maior qualidade aos consumidores.

Considerando o arábica liofilizado, os cafés foram preparados seguindo as orientações das embalagens e posteriormente separados em copos não identificados para que a degustação ocorresse às cegas.

PUBLICIDADE

Durante a avaliação, os especialistas estavam analisando a intensidade da bebida, o corpo, as notas olfativas, a persistência e as notas gustativas. Desse modo, três marcas se destacaram (confira quais são abaixo). Veja todas as marcas avaliadas no teste completo.

Teste de café solúvel. FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: Alex Silva

1º lugar: Native

A marca conquistou o primeiro lugar e recebeu o Selo Paladar, que comprova a qualidade dos produtos conforme a opinião de especialistas. Esse café se destacou pelo retrogosto agradável, corpo médio-alto e dulçor marcante, resultados da produção orgânica e 100% arábica.

Paladar testou às cegas cafés solúveis liofilizados e Native ganhou o pódio Foto: Alex Silva

PUBLICIDADE

2º lugar: Juan Valdez

O dulçor agradável e as notas de malte dessa bebida no sabor, além de ser considerada encorpada, foram as principais características que fizeram essa marca conquistar a segunda colocação no pódio.

Marca Juan Valdez em segundo lugar no teste de café solúvel. FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: Alex Silva

3º lugar: Três Corações Portinari

Em terceiro lugar, esse café é 100% arábica, conforme disseram os especialistas, e foi reconhecido pela sua intensidade de sabores que evidencia principalmente uma leve doçura no paladar.

PUBLICIDADE

Marca Três Corações Portinari em terceiro lugar no teste de café solúvel. FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: Alex Silva

Café liofilizado

O café arábica é hoje um dos mais cultivados ao redor do mundo, e isso pode explicar a sua popularidade. O processo de liofilização de um café, no entanto, é o que gera dúvidas.

Nada mais é do que o congelamento do ingrediente que provoca granulação, para que cristais se formem e, assim, estejam mais concentrados no resultado final da bebida, como no café solúvel.