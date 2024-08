Qual a diferença do café liofilizado para o gourmet?

O café é consumido em todo o mundo, e suas diversas formas de preparo refletem sua popularidade e garantem diferentes categorias no mercado. Um exemplo é o café liofilizado, conhecido também como café instantâneo ou um tipo de solúvel, a depender do método de secagem.

Segundo a matéria de Giulia Howard, no processo do café liofilizado, os grãos são torrados, moídos, extraídos e, por último, passam pela secagem com o café congelado mais a sublimação da água, o que preserva os aromas e sabores naturais do café, garantindo uma qualidade que pode ser comparada ao café gourmet.

No entanto, o café gourmet é uma outra categoria reconhecida pela Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café), que fica entre os cafés tradicionais e os cafés especiais, oferecendo uma bebida de acidez e doçura moderada, nuances frutadas ou florais e baixo amargor.

Uma das grandes vantagens do café instantâneo é o seu preparo prático, permitindo que ocorra rapidamente, além de poder complementar receitas com um sabor acentuado de café. Que tal aprender algumas?

Receitas com café solúvel

Tiramisú

Essa clássica sobremesa italiana combina biscoitos champanhe mergulhados no café, queijo mascarpone e cacau em pó, uma mistura perfeita para os amantes de café e doces. Veja a receita completa aqui.

Tiramisú Foto: Ligia Skowronski

Sorvete de café

Antes de consumir essa sobremesa, retire o pote com sorvete do congelador e deixe em temperatura ambiente por 2 minutos, garantindo assim mais cremosidade no paladar. Veja a receita completa aqui.

Sorvete de café preparados pela confeiteira Nani -SORVETE TIRAMUCU FOTO ALEX SILVA/ESTADAO

Melhor café gourmet do mercado

TESTE DE CAFÉS COADOS. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz

Além do café liofilizado, já que também mencionamos o café gourmet, vale relembrar o melhor do mercado. O Paladar convidou especialistas para testar nove marcas disponíveis aos consumidores, avaliando cada uma delas em critérios específicos. Três marcas se destacaram ao final dessa degustação às cegas:

