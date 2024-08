O cappuccino, uma das bebidas à base de espresso mais populares no mundo, seguiu uma trajetória única no Brasil. Até os anos 90, o autêntico cappuccino italiano—feito com espresso, leite vaporizado e espuma de leite—era pouco conhecido, pois as máquinas de espresso eram raras no país.

No entanto, em 1969, a empresa paulistana Dalca, localizada na Vila Mariana, criou uma alternativa inovadora: o “café de bolso”, uma pastilha de café solúvel que rapidamente se tornou conhecida como “café do astronauta”, em homenagem à chegada do homem à Lua naquele ano. O sucesso desse produto levou ao desenvolvimento de uma versão instantânea de cappuccino, feita com café solúvel, leite em pó, bicarbonato de sódio (que simulava a espuma do leite), chocolate em pó, açúcar e canela.

Essa versão instantânea se popularizou amplamente e foi adotada por várias marcas. Já o autêntico cappuccino italiano, com sua receita clássica, só começou a se difundir no Brasil a partir dos anos 2000, com a popularização das cafeterias e das máquinas de espresso.

Hoje, no Brasil, coexistem dois tipos de cappuccino: o tradicional italiano, apreciado em cafeterias especializadas, e a versão instantânea, que se tornou um clássico acessível e prático para o dia a dia. Mas essa versão em pó, criada e aperfeiçoada no Brasil, pode ser considerada um produto genuinamente brasileiro.

