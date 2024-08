Especialista explica a vantagem de consumir café liofilizado

Preparado de maneira prática e em pouco tempo, o café liofilizado também pode ser utilizado entre os ingredientes de um tiramisú ou um sorvete de café (veja mais receitas abaixo). No entanto, essas não são suas únicas vantagens, como explicou a especialista em café Eliana Relvas.

Relvas menciona que os produtos liofilizados, em geral, incluindo essa categoria de café, são benéficos porque possuem preservação mais prolongada, já que microrganismos precisam de água e umidade para desenvolver e proliferar, e não encontram nesses produtos.

Isso significa que essa é uma vantagem dos produtos liofilizados, e não somente do café dessa categoria. Com esses benefícios, aproveite o café liofilizado consumindo-o puro ou em receitas. Leia o conteúdo completo aqui.

Café gelado

Essa bebida inclui pedras de gelo, água, café coado, rodelas de laranja e café em pó entre os ingredientes, resultando em uma bebida de sabor intenso e que proporciona refrescância ao paladar. Veja a receita completa aqui.

Café coado gelado e aromatizado com toques de laranja Foto: Thais Freitas | Sagrado Boulangerie

Espuma de café

A cozinheira Lena Mattar compartilhou essa receita com o Paladar, que leva principalmente café solúvel. Em seu resultado final, a espuma é cremosa e ótima para complementar bebidas. Veja a receita completa aqui.

Espuma cremosa é feita com café solúvel. Foto: Lena Mattar

Café liofilizado x café gourmet

No processo do café liofilizado, os grãos são torrados, moídos, extraídos e, por último, passam pela secagem (café congelado + sublimação da água), o que preserva os aromas e sabores naturais do café.

Já café gourmet é uma outra categoria reconhecida pela Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café), que está entre os cafés tradicionais e os cafés especiais, oferecendo uma bebida com características particulares.