Cafés aromatizados: conheça a nova tendência para o Natal originada no Iêmen

Após a torra, o café libera muitas substâncias em seu grão, que podem levar à percepção de inúmeros aromas e sabores. No Iêmen, berço do café cultivado, a casca externa é usada para o preparo de uma bebida muito popular, o Keishr, torrado com especiarias.

Essa percepção de aromatização do café a partir do Keishr abriu espaço para uma nova vertente no mercado e grandes produtoras passaram a investir no que seriam os cafés aromatizados.

Na Europa e nos Estados Unidos já existe um grande mercado para esse tipo da bebida, que têm a incorporação de essências após o processo de torra dos grãos.

No Brasil, a adição de especiarias nos cafés foi adotada pelo Martins Café, de São Manoel, SP, que lançou uma linha de cafés adicionados de especiarias, numa embalagem de visual retrô com diferentes robôs, que se tornou uma grande referência de algo novo e divertido.

Tradicionalmente, as vendas desse tipo de café se tornam maiores na época de Natal, pois os aromas mais populares, como a baunilha, chocolate e caramelo são muito associados ao período.

Para saber mais sobre a histórias dos cafés aromatizados, leia esta matéria de Ensei Neto, no blog ‘Um café para dividir’, do Paladar.

