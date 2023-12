Top 3! Descubra os melhores cafés em cápsula do mercado

Os cafés em cápsula são um grande sucesso desde que foram lançados. No Brasil, esse tipo da bebida chegou em 2006, com a Nespresso, e anos depois é possível encontrar várias marcas de cafés encapsulados nos mercados.

De olha na tendência e popularidade dos cafés em cápsula, o Paladar decidiu convidar alguns jurados para realizar um teste às cegas com 11 marcas.

As marcas escolhidas passaram por uma triagem que procurou abranger as opções mais encontradas nas prateleiras dos supermercados - exceto a Nespresso, que só vende em lojas próprias -, independente da categoria do café (tradicional, gourmet ou especial).

Os especialistas definiram um top 3 com os melhores cafés em cápsula, confira:

1º L’Or, Sontuoso

2º Baggio, Gourmet Clássico

3º Lavazza, Armonico

Para saber o ranking com todas a marcas avaliadas pelos jurados, leia a matéria.

