Especialistas revelam os melhores cafés para ter em casa; confira as sugestões

Um bom café releva o melhor da extração dos grãos, resultando em diferentes intensidades, sabores e estilos. Nada como a indicação de especialistas para saber qual entrega qualidade e dá para apostar, não é?

Paladar reuniu especialistas para descobrir quais cafés valem a pena ter em casa, e alguns deles comentaram também sobre seu estilo favorito. Confira a lista completa na matéria de Matheus Mans e na lista abaixo algumas alternativas:

Black Tucano Honey

Esse café é um destaque pelo preço acessível, sabor que mistura mel, chocolate e açúcar mascavo, além de ser fácil de beber. Ele entrou para as opções de Letícia Souza, principalmente para consumir pela manhã.

Café Orfeu

Entre as recomendações de Ensei Neto, está o café Orfeu, elaborado em São Paulo. O especialista cita que esse café equilibra toques doces e cítricos no sabor, com uma presença agradável do açúcar das frutas: um conjunto perfeito.

Café exótico

O café exótico geralmente possui notas que fogem do comum, pensadas desde a produção para oferecer uma experiência diferente ao consumidor. Esse estilo de café é uma sugestão do barista Léo Oliva, que menciona que é ‘’gostoso’' e se ‘’adapta no paladar’'.

Esses são apenas três exemplos de café que estão na matéria, no entanto, você pode conferir outras opções indicadas por especialistas, que abordaram estilos e marcas que valem a pena investir. Leia mais.

Melhor café solúvel

Teste de café solúvel. FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: Alex Silva/Estadão

Seja qual for o estilo de café, apostar em uma boa marca é uma alternativa. Para descobrir qual é o melhor café solúvel do mercado, especialistas avaliaram quesitos como notas gustativas, corpo, persistência e notas olfativas, elegendo assim três marcas em destaque: