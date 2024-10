Oster lança cafeteira que prepara café gelado em 4 minutos

A cafeteria Iced Coffee, da Oster, chega ao mercado brasileiro. O produto prepara café gelado em apenas 4 minutos. Ela se destaca pelo visual compacto, além de ser acompanhada de copo para viagem com 600 ml.

Na hora do preparo, é possível regular o fluxo e filtragem do café, assim o sabor da bebida fica menos ou mais concentrado, vai da escolha do freguês. Também não é preciso comprar filtros de café específicos, a cafeteria Iced Coffee acompanha filtro lavável e removível.

Para os amantes de café gelado, a cafeteria Iced Coffee custa R$ 299, e pode ser adquirida pelo e-commerce da Oster. As informações foram publicadas na coluna “Um café para dividir”, de Ensei Neto, no Estadão, veja mais aqui.

Leia também: novos tipos de café conquistam o mercado

Um bom café para começar o dia ou para dar um gás de disposição a tarde, o café faz parte do dia a dia dos brasileiros. Hoje os consumidores não se contentam só com as categorias “forte” e “extra-forte”, o mercado vem se modificando para atender novas necessidades.

PUBLICIDADE

Preocupações ambientais na hora da produção e blends sofisticados trazem notas de chocolate, caramelo e até de frutas diversas, que transformam o simples cafezinho em um momento sensorial. Leia mais sobre o assunto aqui.

Café solúvel Foto: Olga Yastremska, New Africa, Afr

O melhor café solúvel do mercado

Um teste às cegas realizado pela equipe do Paladar avaliou seis marcas de café solúvel disponíveis no mercado brasileiro. Os especialistas analisaram corpo, persistência e notas de sabor, destacando que a diluição recomendada nas embalagens é muitas vezes excessiva, sendo indicado ajustar a quantidade de água a gosto. Apesar da fama de inferioridade dos cafés solúveis em relação aos grãos, duas marcas surpreenderam por superarem até mesmo alguns cafés moídos.

O pódio ficou com a marca Native em primeiro lugar, seguida por Juan Valdez e Três Corações Portinari. A Native, orgânica e 100% arábica, foi elogiada pelo equilíbrio e dulçor, enquanto o colombiano Juan Valdez se destacou pelo corpo encorpado e notas de malte. Já a Três Corações Portinari agradou pela intensidade e leve doçura.