Caipirinha com cara de Carnaval, confira dicas para acertar no preparo

A caipirinha, um dos drinques mais populares do Brasil, é tradicionalmente preparada com cachaça, limão, açúcar e gelo, resultando em uma bebida refrescante e saborosa, ideal para os dias quentes de verão ou para acompanhar as festividades do Carnaval.

