Caipirinha para o Ano Novo: qual cachaça combina melhor com a bebida?

A caipirinha é uma bebida alcoólica que pode ser bem simples precisando de apenas três ingredientes na receita. O Paladar preparou uma matéria completa com tudo o que você precisa saber sobre a bebida clicando aqui.

Um truque essencial para dar certo é incorporar a cachaça em toda a mistura. Mas que tipo de cachaça? Para sanar as suas dúvidas, vamos te apresentar 3 dicas para identificar se a cachaça escolhida garante qualidade.

1. Cheire: A boa cachaça apresenta um aroma considerado bom. Caso contrário, significa que a bebida passou por um processo de contaminação, e, assim, pode ter cheiro de enxofre, vinagre ou sabão. Não dá, né?

2. Bolhas: Quando for se servir ou estiver sendo servido, analise quais tipos de bolhas ficam na superfície do copo, porque as pequenas são as que realmente representam uma destilação saudável.

3. Sabor: Sabemos que cachaças podem variar em sabores. No entanto, se você sentir gosto metálico ou queimação no paladar, significa que a bebida não apresenta boa qualidade.

Quer mais detalhes? Confira mais orientações aqui.