‘Steve Jobs’ do mundo dos vinhos lança bebida no Brasil

Conhecido como o ‘Steve Jobs do vinho’, Paul Hobbs está no Brasil e tem uma série de compromissos, como o lançamento de rótulos e a comemoração de aniversário de uma das melhores vinícolas do mundo.

No final da década de 1980, o enólogo americano viajou à Argentina e percebeu o potencial das uvas Malbec e resolveu investir US$ 7 mil na produção de vinhos no país. Atualmente, ele possui uma vinícola na região, a Vinã Cobos em Mendoza, considerada uma das mais importantes produtoras de vinhos do planeta.

Durante a visita ao Brasil, ocorre o lançamento do Viña Cobos Hobbs Estate 2020 feito com a uva Malbec, e produzido em duas etapas, sendo a primeira em 2007 e a outra mais tarde em 2013, para celebrar os 25 anos da Cobos.

Além do lançamento do novo rótulo, foi oferecido na quinta-feira, 7, como parte da celebração, o jantar Wine Dinner Excepcional, em que foram servidos rótulos da vinícola. O evento ocorreu no Hotel Emiliano, em São Paulo e toda a degustação foi conduzida pelo próprio Hobbs.

