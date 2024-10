Parece com fruta e dá para aproveitar até o bagaço; conheça esse alimento rico em nutrientes

O caju é um pseudofruto brasileiro,com casca de coloração amarela ou avermelhada, enquanto o interior é mais claro. Seu sabor é adocicado, com um toque levemente ácido, o que o torna ideal para diversas receitas, como sucos, sobremesas e licores, graças à sua grande versatilidade.

Para além dessas características, o caju também é benéfico para a saúde devido a sua composição potente. Esses aspectos mostram que o pseudofruto é um ingrediente autêntico que pode ser mais explorado e aproveitado na culinária. Que tal conhecer os benefícios, receitas com caju e outros detalhes? Veja abaixo:

Quais são os benefícios do caju?

O caju é rico em vitamina C, enquanto a sua polpa carrega antioxidantes, fibras solúveis e insolúveis, compostos fenólicos e outros nutrientes que fazem bem ao organismo e podem ajudar a fortalecer o sistema imune, segundo a matéria Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde.

Pode comer o bagaço do caju?

PUBLICIDADE

Outra dúvida frequente é sobre o bagaço do caju. Esse bagaço pode ser aproveitado em receitas como massas semelhantes a de hambúrgueres, bolos e outros pratos, o que significa que dá,sim, para comê-lo. Essa prática também contribui para ampliar a sustentabilidade, já que o produto normalmente seria descartado.

Receitas com caju

Embora o sabor do caju seja bastante particular, ele combina perfeitamente com receitas que podem ser feitas em casa. Que tal testar um risoto de caju e camarão com parma, uma torta de farinha de caju e calda de pitanga ou lombo suíno com purê de abóbora e caju? Confira as receitas abaixo:

Risoto de caju e camarão com parma

O chef Rodrigo Mezadri ensina a preparar essa receita que parece complexa, mas na verdade é simples. Finalize o prato com ervas para decorar e adicionar um toque especial. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Risoto de caju com camarão em um prato amarelo, com um fundo preto. Foto: Hilton Morumbi

Torta de farinha de caju e calda de pitanga

O caju também vai muito bem entre os ingredientes de uma sobremesa. Experimente essa combinação crocante, macia e também muito saborosa ao envolver chocolate cremoso, toque de pitanga e farinha de caju. Veja a receita completa aqui.

TORTINHA DE FARINHA DE CAJU COM CHOCOLATE CREMOSO. FOTO ROBERTO SEBA|ESTADAO Foto: Roberto Seba/Estadão

Lombo suíno com purê de abóbora e caju

PUBLICIDADE

Nessa receita é preciso trabalhar a peça de lombo e o purê com caju. A sugestão para servir o parto é espalhar um pouco de purê no centro, cobrir com um bife e decorar com salsinha. Veja a receita completa aqui.