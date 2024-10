É saudável tomar açaí? Descubra os benefícios da fruta e como consumir da forma certa

Típico do Brasil, o açaí encanta pelo sabor terroso e levemente azedo. Além disso, a fruta também virou objeto de pesquisa, como publicado pelo Estadão. Cientistas descobriram que o açaí in natura faz bem à saúde, e seu consumo pode trazer muitos benefícios.

Rico em vitaminas A, C e E, e minerais, como magnésio e potássio. Juntos, essas substâncias ajudam a proteger o corpo, fortalecem o sistema imunológico e melhoram a saúde da visão.

Para quem busca aumentar a ingestão de fibras e gorduras boas, o açaí também é uma opção a ser inserida na dieta, para uma alimentação saudável. Sua textura cremosa, inclusive, é decorrente de tipos de gorduras boas.

Mas, o que mais chama atenção dos pesquisadores é o alto teor de polifenois. Esse fato dá ao açaí propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Ainda graças aos antioxidantes, o açaí pode ser um aliado na proteção do coração.

Como consumir açaí da forma certa?

O açaí é produzido na Amazônia, mas hoje chega em todos os cantos do Brasil a fora. O sucesso é tanto que o açaí é produto de importação, com lojas especializadas espalhadas por todo mundo. Todos os benefícios citados acima estão relacionados ao fruto in natura.

Ele é facilmente encontrado na região Amazônica, mas em outros lugares é comum encontrar o açaí industrializado. Nessas horas, é bom tomar cuidado. O açaí que vende no mercado comumente tem xarope de glicose na formulação, o que deixa o sabor mais doce, e dobra o número de calorias. Opte por versões com maior teor da fruta e menor número de outros ingredientes.

Receitas com açaí

Smoothie de açaí com banana e pasta de amendoim Foto: Werther Santana | Estadão

Além de todos os benefícios, o açaí é super versátil e combina muito bem com outros ingredientes, como banana, morango, granola, e, para os que preferem sabores mais doces, leite ninho e chocolate. Na região norte, é comum o açaí ser consumido com pratos salgados, como acompanhamento.

Uma combinação super saudável para inserir na sua dieta é o smoothie de açaí com banana e pasta de amendoim. Super refrescante e simples, além de ajudar a pôr um gás na disposição. Confira a receita completa.

Embora o açaí ofereça diversos benefícios à saúde, é fundamental combiná-lo com uma alimentação balanceada e práticas saudáveis. Para um consumo adequado e personalizado, consulte um nutricionista ou profissional de saúde, garantindo que o açaí se encaixe nas suas necessidades dietéticas e estilo de vida.