São Paulo Wine Fest terá vinhos de 12 países diferentes; veja programação

Além de numerosas atividades, o evento dá aos participantes a oportunidade de degustar e comprar vinhos de todo o mundo. Foto: Via Instagram/@saopaulowinefest

O São Paulo Wine Fest é um evento que une a gastronomia aos vinhos nacionais e importados, além de promover atividades interativas e históricas para os amantes da bebida.

Marcado para acontecer entre os dias 18 e 27 de agosto em São Roque (SP), cidade famosa por abrigar o Roteiro do Vinho, o festival oferecerá vinhos de 12 países diferentes por meio de experiências ao redor da cidade e também nas parreiras das vinícolas da região.

As atividades são pagas e incluem master classes, workshops interativos, palestras e degustações temáticas de rótulos internacionais na Feira Internacional de Vinhos. A programação completa e os valores podem ser conferidos no site (clicando aqui) ou nas redes sociais oficiais do festival.