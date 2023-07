O último episódio de MasterChef Brasil rolou repescagem, vencida por Danilo. Nesta terça-feira (25), às 22h30, na Band, os participantes estarão dentro de um desafio regado à pratos japoneses servidos em izakayas, os botecos do Japão.

A prova contará com a entrega de um trio de comidas servidas nos izakayas. Entre as opções estão: tonpeiyaki, okonomiyaki, tamagoyaki, guioza, karaage, ajitama, edamame, sunomono, tofu, tempurá, buta no kakuni, tebasaki, nishime, sakana, kushiyaki, yakitori e tonkatsu.

Para aumentar a dificuldade, a apresentadora, Ana Paula Padrão, anuncia uma dinâmica onde os cozinheiros poderão escolher quem querem encarar. O melhor de cada disputa garante mais uma semana no programa.

Já a prova de eliminação será a elaboração de uma iguaria que combine com um tipo espefício de café. Cada um receberá uma variedade de bebida, tendo de construir uma receita da alta gastronomia. A pior receita acarretará na eliminação do participante.