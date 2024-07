Cão Véio abre nova unidade no interior de São Paulo; confira detalhes

A rede de restaurantes Cão Véio, do chef Henrique Fogaça e do músico Fernando Badaui, do grupo CPM22, terá uma nova unidade franqueada na cidade de Sorocaba.

O gastropub, como é chamado um pub que serve comida de restaurante, apresentou o novo espaço ao público no último dia 25 de junho com sistema soft opening, sob o comando dos franqueadores locais, Monanza Caires e Lucas Bernardes.

Inauguração

Nova unidade do Cão Véio em Sorocaba Foto: Divulgação/Cão Véio

A inauguração oficial acontecerá no mês de julho com a presença dos proprietários da marca. Com seis unidades no Brasil, o pub chega na região oferecendo uma gastronomia despojada e um espaço que é ao mesmo tempo acolhedor e com muita personalidade, assim como as outras unidades.

O novo local tem capacidade para acomodar até 80 pessoas e a decoração da casa segue o conceito da marca, inspirado em pubs britânicos e destacando os cães como personagens centrais.

Menu

O fila brasileiro, feito com mignon empanado, recheado com queijos gorgonzola e muçarela é um dos destaques do Cão Véio. Foto: Divulgação/Cão Véio

O menu segue o conceito da rede. Entre os destaques estão o “Fila Brasileiro”, feito com filet mignon empanado na farinha panko, recheado com queijo muçarela e gorgonzola, acompanhado por um irresistível molho de tomate picante e pão tostado na manteiga, (R$97); o sanduíche Mastim, feito com cupim assado lentamente, finalizado na manteiga de garrafa com vinagrete de mini agrião, cebola roxa e tomate italiano, servido no pão francês (R$57) e o Bicho do Mato preparada com Jalapeños assados e recheados com ragu de linguiça e cobertas com queijo gratinado, acompanha tortilhas de milho (R$39). Também estão entre os destaques as cervejas artesanais.

Espaço e decoração

Apresenta atmosfera acolhedora, iluminação suave e mobiliário confortável. Além disso, possui diferentes espaços para diferentes ocasiões. O Espaço Cúpula, um lounge de atendimento com sofás e poltronas de couro confortáveis, é ideal para reuniões e discussões de negócios.

Já o Espaço Máfia, com mesas soltas interligadas por um grande assento estofado de couro, pode receber diferentes números de pessoas conforme a necessidade.

As obras de arte e grafites presentes da decoração são uma forma de expressão que refletem a identidade da empresa e seus fundadores. Elas fazem referências ao estilo de vida - rock - e os esportes, como artes marciais e skate, uma homenagem ao fundador falecido, Kichi, que contribuiu para a construção da marca.

Onde fica o novo restaurante do Fogaça

Avenida Pereira da Silva, 1919, Santa Rosália. Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, das 18:00 às 23:30, sexta-feira e sábado das 18:00 até 00:00, e domingo das 13:00 às 16:00.