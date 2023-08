O chef Henrique Fogaça quer apresentar suas criações gastronômicas para todo o Brasil e já começou a colocar os planos em marcha através do Cão Véio - seu estabelecimento com o músico Fernando Badauí.

Atualmente, existem seis unidades do gastropub - como é chamado um pub que serve comida de restaurante - que estão distribuídas em São Paulo pela Vila Mariana, Vila Madalena, Tatuapé e Alphaville, além das cidades de Curitiba e Goiânia. Porém os planos são de chegar a mais locais, Fogaça afirma: “Temos a meta de crescer nos próximos três anos e chegar a cerca de 20 a 30 lojas espalhadas pelo país. Estamos com plano de expansão em andamento, mas vamos fazer na cautela, gradativamente, para termos um crescimento sólido”.

Para quem ficou curioso, a essência do gastropub será mantida e as novas unidades serão apresentadas em três modelos de acordo com o tamanho: Pinscher, que é o menor formato e comporta até 20 clientes; Boxer, loja com capacidade para 50 lugares; e Dog Alemão, pensado para espaços maiores, que recebam de 80 a 100 clientes. “Para a ampliação, buscamos franqueados que tenham identificação com a nossa essência e com o serviço de qualidade que oferecemos para os nossos clientes”, completa Badauí.

O Cão Véio - que já está em São Paulo, Curitiba, Alphaville e Goiânia - irá aumentar o número de restaurantes pelo país Foto: Chris Lee | Cão Véio

Serviço

PUBLICIDADE

Vila Madalena: Rua Girassol, 396. (11)43717433. Todos os dias (18h às 0h)

Vila Mariana: Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 303. (11)33844852. Seg. à qui. (18h às 23h), sex. (18h às 0h) e sáb. (12h às 16h e 18h às 0h).

Tatuapé: Rua Itapura, 1534. (11)22952215. Fechado às segundas-feira, ter. à qui. (18h às 23h), sex (18h à 0h), sáb. (12h às 0h) e dom. (12h às 23h).

Alphaville: Alameda Aldebarã, 14, Centro de Apoio II, Santana de Parnaíba. (11)26906514. Fechado às segundas-feiras, ter. à. sex. (18h às 0h), sáb. (13h às 16h e 19h às 0h), dom. (13h às 18h)