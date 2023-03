Berinjela assada com carne moída, iogurte e harissa Foto: Bake and Cake Por Redação Paladar Berinjela assada com carne moída Para dias mais frios, aposte nesse jantar de berinjela assada com carne moída e molhos de iogurte e harissa Dificulade Médio Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 2 porções

O outono já começou. Para alguns, esta é a melhor época do ano, quando começa a transição do verão para o inverno que virá a seguir. É o momento perfeito para uma refeição quentinha, esquentando o corpo e a alma. A receita de berinjela assada com carne moída, molho de iogurte e molho harissa é perfeita para um almoço ou jantar em dias mais frios. Esse prato servido com carne moída e berinjela assada também é acompanhado com o famoso molho harissa, mistura de condimentos e especiarias extremamente picante, feito com pimentão, alho, pimenta dedo-de-moça e limão. Aproveite os dias de temperaturas mais baixas e faça em casa essa receita da chef Cris Muratori, do Bake and Cake. Você não vai se arrepender!