A chef Renata Braune ensina como fazer essa bela receita de carne moída com berinjela e bechamel gratinado, também chamado de moussaka

Moussaka é um típico prato grego, feito com carne moída, berinjela e bechamel gratinado. Embora a origem seja estrangeira e o nome não seja tão comum, a moussaka não é um prato difícil e nem demorado de fazer.

Esta receita de moussaka foi feita pela chef Renata Braune, do açougue gourmet e restaurante, BeefPassion. Segundo a especialista, esse prato se assemelha um pouco com uma lasanha, por estar em camadas.

No entanto, enquanto aqui no Brasil costumamos fazer lasanha com camadas de massa, presunto e queijo, a moussaka leva batatas e berinjela.