A ora-pro-nóbis é uma planta alimentícia não convencional (PANC) que vem ganhando destaque na gastronomia, não somente pela sua versatilidade na cozinha, mas também por ser considerada um superalimento, ou seja, rica em nutrientes essenciais, e, portanto, muito benéfica para a saúde. A dúvida que pode surgir para aproveitar tudo isso é: onde comprar ora-pro-nóbis?

Segundo a matéria da repórter Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde, embora a ora-pro-nóbis seja abundante em solo brasileiro, não é tão simples de achá-la. Você pode procurar em feiras, mercados, e, principalmente, em feiras de pequenos produtores.

Existem também empresas que comercializam as folhas de ora-pro-nóbis e mandam pelo correio. Outra excelente alternativa é cultivar a ora-pro-nóbis em casa, o que é simples, mas requer certa cautela em pontos como solo, poda e rega, por exemplo, garantindo um cultivo de qualidade.

Quais são os benefícios da ora-pro-nóbis?

A ora-pro-nóbis é um superalimento, o que significa que fornece uma quantidade elevada de nutrientes para o organismo, conforme a matéria de Juliana Carreiro para o E+, do Estadão. Entre eles, estão zinco, vitaminas, magnésio, ferro, fibras e cobre, um conjunto que a torna uma excelente escolha para incluir em uma dieta equilibrada acompanhada de hábitos saudáveis, potencializando os seus efeitos positivos.

Qual é a melhor forma de usar ora-pro-nóbis?

Em uma alimentação, você pode usar três espécies de ora pro nóbis no Brasil, mas é preciso lembrar que exige um cuidado especial, pois apenas as folhas de flor laranja podem ser consumidas in natura. Enquanto isso, a rosa e branca devem ser branqueadas antes do preparo, minimizando assim os níveis do antinutriente oxalato da composição.

O que acontece se eu comer duas folhas de ora-pro-nóbis por dia?

Duas folhas de ora-pro-nóbis por dia proporcionam alguns benefícios para o corpo, mas a quantidade recomendada de consumo é de 10 folhas de ora-pro-nóbis diárias para uma pessoa adulta, o que equivale a 15 gramas, aproveitando assim os seus benefícios.

Pode comer ora-pro-nóbis crua?

A ora-pro-nóbis pode ser consumida crua ou cozida, sempre seguindo a recomendação de cuidado. A planta também é versátil e pode ser aproveitada em receitas diversas, ampliando uma alimentação em termos de nutrientes e diversidade. Que tal aprender algumas? Veja abaixo: