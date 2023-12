Casa Bauducco lança versão limitada de panetone; descubra o valor

O clima natalino pede um panetone à mesa. São muitas as opções, e a Casa Bauducco planeja mais uma. Com o intuito de comemorar os 10 anos de empresa, a marca resolveu inovar nesse Natal: lançou o Panettone Ricetta Originale Luigi Bauducco, de 1,5kg.

Com a descrição da mercadoria acontecendo em uma espécie de contagem regressiva no Instagram oficial da loja, o produto, com valor de R$ 400 conforme reportado pela Forbes, justifica-se pela exclusividade. Ele vem em uma caixa personalizada que toca música, memórias narradas especialmente e uma homenagem gastronômica a Luigi Bauducco, criador da receita original da Massa Madre, um fermento natural utilizado na panificação.

Esta edição especial do panetone é cuidadosamente preparada com ingredientes selecionados, refletindo mais de 70 anos da tradição culinária da família Bauducco. A receita inclui frutas cristalizadas, uva-passa e toques de laranja, combinados para criar um sabor autêntico e equilibrado, típico dos produtos Bauducco. Ainda de acordo com a Forbes, apenas 3 mil unidades do panetone serão disponibilizadas.