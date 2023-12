Qual é o melhor panetone do mercado?

Os panetones estão dominando o Natal e há diversos tipos e modelos nas prateleiras dos supermercados, padarias e confeitarias.

Mas além das grandes marcas da indústria, alguns mercados têm investido nas próprias receitas do pão natalino, com preços que geralmente são mais em conta do que as outras opções. Neste ano, o Paladar decidiu testar essas opções e o seu custo-benefício.

Para avaliar os pães natalinos foram convidados jurados que provaram às cegas os produtos garimpados pela equipe do Paladar.

Foram avaliados aspecto visual, aroma, umidade e densidade da massa, distribuição das frutas e, claro, sabor. Na seleção, não entraram versões recheadas com cremes ou trufadas.

Para os especialistas, a melhor panetone foi o do supermercado Oba. Segundo o júri, o pão apresentou uma a massa mais agradável que a dos concorrentes e trouxe aroma e o sabor clássicos.

Receitas testadas e aprovadas

