Para que serve a casca do abacaxi? Descubra se existe algum benefício

O abacaxi é uma fruta tropical conhecida pelo seu sabor doce e levemente ácido. Apesar da sua aparência espinhosa, sua casca guarda uma fruta suculenta que pode ser consumida de diferentes formas.

A fruta tropical rica em nutrientes, como minerais, vitaminas e fibras. Dentre os minerais, é fonte de potássio, magnésio e vitamina C, responsável, inclusive, pelo fortalecimento do nosso sistema imune.

Além disso, o abacaxi uma fonte de betacaroteno, antioxidantes que são importantes para prevenir o dano celular e suas consequências, como envelhecimento precoce e o surgimento de algumas doenças crônicas.

Por fim, outro nutriente importante que encontramos no abacaxi é a bromelina, uma enzima que pode atuar no nosso corpo ao auxiliar na digestão de proteínas, ação anti-inflamatória, cicatrizante e anticoagulante.

Para que serve a casca do abacaxi?

A casca do abacaxi contém também diversos nutrientes importantes. Na polpa, há vitamina C, magnésio, potássio e bromelina. Especialistas, indicam o consumo da casca de abacaxi por meio de chá.

Dessa forma, é mais fácil de haver menor perda desses nutrientes. Além disso, ajuda no fortalecimento do sistema imune, redução de inflamação, preservação da saúde cardiovascular e para auxiliar na digestão.

Receitas

Após saber mais sobre os benefícios da fruta você certamente está pensando como introduzi-la na dieta. Para te ajudar neste momento, separamos três receitas que envolvem o abacaxi. Dentre elas: Chá de casca de abacaxi, Abacaxi maçaricado e Bolo de abacaxi fofinho.

Chá de casca de abacaxi

Receita de chá de casca de abacaxi Foto: Rodrigo Vucovic/ Divulgação

A casca do abacaxi traz muitos benefícios para o corpo, como explicado acima, por isso, essa receita é uma forma de você não descartar nenhuma parte da fruta. Confira a receita completa aqui.

Abacaxi maçaricado

Receita de Abacaxi maçaricado Foto: Patrícia Ferraz/ Estadão

Procure um abacaxi pequeno e bem doce, corte ao meio, no sentido longitudinal e prepara as duas versões, com casca e coroa e sem casca, assada e maçaricada. O resto da receita você encontra aqui.

Bolo de abacaxi fofinho

Bolo de abacaxi fofinho Foto: Beatriz Mazzei/Divulgação

Nesta última receita prática tem um toque refrescante. Com apenas seis ingredientes, ela é perfeita para sobremesa e lanche. Confira o passo a passo completo neste link.