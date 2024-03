Castanha-de-caju: conheça os benefícios da oleaginosa para a saúde e veja receitas

As oleaginosas ainda são muito temidas por muitos pelo seu alto teor calórico. Mas, ao contrário do que se pensava antigamente, esse grupo de alimentos pode ser muito benéfico para a saúde e controle de peso.

Além disso, esses nuts, compostos por nozes, amêndoas e castanhas, agem em mecanismos que contribuem para o aumento da sensação de saciedade, aplacando a fome. Mas os cientistas destacam que é preciso ter equilíbrio e não cometer excessos.

Entre as tantas opções, uma das mais famosas é a castanha-de-caju. O legítimo fruto do cajueiro esbanja gordura monoinsaturada, a mesma do azeite, e também acumula boa quantidade de proteína. Essa castanha tem sido bastante utilizada na fabricação de bebidas vegetais destinadas aos veganos.

Receitas com castanha-de-caju

Fagotini de espinafre e creme de castanha de caju

Sofisticado e 100% vegano, o fagotini de espinafre e creme de castanha de caju é uma excelente opção para um jantar diferente e muito saboroso. Veja a receita completa aqui.

Frango salteado com castanha de caju e brócolis

O frango salteado com castanha de caju e brócolis é o prato perfeito para servir durante um jantar e surprrender pelo sabor atribuído pela castanha. Veja a receita completa aqui.

Para saber mais sobre as oleaginosas e os benefícios de cada uma delas, leia a matéria de Regina Célia Pereira, no Estadão.