Baru combate a anemia e reduz colesterol; veja receitas

As oleaginosas foram vistas durante anos como vilãs da saúde pelo alto teor calórico. No entanto, após pesquisas, foi descoberto que, na verdade, elas fazem bem para o corpo e são aliadas no controle de peso.

Além disso, esses nuts (castanhas, baru, amendoim, entre outros) possuem um papel antiobesidade e funcionam como lanches intermediários ao longo dia, contribuindo para o aumento da sensação de saciedade, aplacando a fome.

Dentro deste grupo de alimentos está o Baru, que contém ferro e zinco, dupla que atua no combate à anemia. A castanha desse fruto também chegou a demonstrar a capacidade em auxiliar na redução de colesterol devido à presença de gorduras mono e poli-insaturadas, além de fibras e polifenóis, de acordo com um estudo da Universidade Federal de Goiás (UFG).

O Baru apresenta um sabor parecido com o do amendoim e, por isso, tem sido usado no preparo de doces de biscoitos.

Receitas com Baru

PUBLICIDADE

Farofa de castanhas do pará, de caju e de baru

A farofa é uma receita que não pode faltar na mesa dos brasileiros e que costuma acompanhar diversos pratos em todos os tipos de ocasiões. Essa opção idealizada pela da chef Helô Bacellar, é extremamente deliciosa, crocante e nutritiva pelos ingredientes que a compõem. Veja a receita completa aqui.

Bolinho de baru com ganache de cachaça

Esse delicioso bolinho com ganache de cachaça é totalmente diferente do que você já comeu. Feito com castanha-de-baru, é coberto com uma deliciosa ganache de chocolate e cachaça. Veja a receita completa aqui.

Para saber mais sobre o grupo das oleaginosas e os benefícios para a saúde, leia a matéria de Regina Célia Pereira, no Estadão.