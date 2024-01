Catchup: qual foi a 2ª melhor marca eleita pelo teste Paladar? Relembre

Por meio de uma degustação às cegas, promovida pelo Paladar, para avaliar as melhores marcas de catchup do supermercado, um júri especializado definiu que a French’s atende requisitos para alcançar o 2º lugar no pódio.

Conforme a descrição dos especialistas na matéria de Cintia Oliveira, a marca se destacou por ir além do sabor tradicional com cebola em pó entre os ingredientes. Além disso, a cor avermelhada e textura cremosa também deram pontos positivos para a French’s.

Assim como nos demais testes do Paladar, o time levou em consideração critérios específicos entre dez amostras identificadas apenas por números. Para saber mais detalhes, leia aqui o conteúdo na íntegra.