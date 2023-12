Qual é o melhor catchup do mercado de acordo com avaliação de especialistas

O catchup, um dos molhos mais versáteis da culinária, é o parceiro perfeito para lanches, batata frita ou hot-dog. Feito à base de tomate, especiarias, vinagre, sal e açúcar, esse condimento é uma verdadeira estrela na cozinha, sendo utilizado em receitas tão diversas quanto o estrogonofe brasileiro e o clássico steak tartare francês.

No entanto, a busca pelo catchup perfeito é uma jornada que envolve equilíbrio entre doçura e acidez, além de um toque de salinidade. Foi com essa missão em mente que o Paladar Estadão reuniu um grupo de especialistas e realizou um teste às cegas com dez marcas tradicionais de catchup, disponíveis nas prateleiras dos supermercados.

1. Qualitá

O catchup Qualitá, produzido pela Predilecta e pertencente ao Grupo Pão de Açúcar (GPA), conquistou o primeiro lugar no pódio em nossa degustação às cegas. Este catchup é elaborado com polpa de tomate, açúcar, vinagre, sal e um toque especial de pectina, conhecida por sua aplicação em geleias para conferir consistência. Sua textura cremosa e coloração avermelhada intensa são acompanhadas por um sabor que equilibra perfeitamente a acidez e o autêntico gosto de tomate. Disponível por R$ 9,69 (400g no Pão de Açúcar).

