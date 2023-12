Ceia de Ano Novo: 4 dicas para não errar no preparo do tender

O Tender é um daqueles pratos que sempre estão presentes nas comemorações de final de ano. No entanto, há quem enfrente mais dificuldades na cozinha ou queira seguir uma receita à risca. Porém, como ajuda é sempre bem-vinda, separamos 4 dicas para você não errar na hora de preparar o tender para a sua ceia de Ano Novo.

Para essa missão, contamos com a ajuda do chef Marcelo Vaz, do Brodo Restaurante. Além disso, mais detalhes você pode conferir na matéria completa escrita pelo jornalista Felipe de Paula.

Apesar do texto também dividir com os leitores uma receita de um tender com laranja e mel, dá para conferir a carne misturada com mostarda de figo e salsa verde ou até mesmo um salpicão feito desta carne.

Temperos

Vale ressaltar que o tender contém um sabor agridoce natural, como explicou o especialista. Dá para brincar com possibilidades adicionando mel ou mostarda, mas a atenção mesmo se deve ao sal, que não pode ser acrescentado no presunto e nem na marinada com o intuito de preservar outros sabores.

Antes de assar

O chef ensinou que cortes ao longo da carne - mais especificamente em formato de losango - vão fazer com que o tempero penetre melhor antes do período de minutos em altas temperaturas.

Marinada

A recomendação e preferência do chef é adicionar sabores ácidos nessa etapa. Para isso, faça o uso do suco de frutas que vão proporcionar gostos desse tipo, como a laranja ou o abacaxi.

No forno

O ideal do tempo se relaciona com 30 ou 40 minutos em temperatura de 180º C. Dessa forma, o consumo do tender vai proporcionar no paladar o sabor mais forte resultado de todos temperos.