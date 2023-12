Guia para escolher o espumante perfeito para brindar o Ano Novo

Falta pouquíssimo tempo para o fim do ano e uma bebida que não pode faltar nessa época são os espumantes. Eles ajudam a fechar o ano com chave de ouro, celebrando todas as conquistas ao longo do últimos 365 dias e a entrada do novo ano.

Por isso é importante saber escolher a bebida ideal para esta data tão especial. Para Suzana Barelli, especialista em vinhos e colunista do Paladar no Le Vin Filosofia, você deve brindar com o espumante que se adeque a seu paladar e ao gosto das pessoas presentes na ocasião.

Ela sugere os espumantes de perfil mais seco, como os de estilo brut ou nature, que trazem muito sabor. Mas para aqueles que preferem bebidas mais doces, a indicação é o Moscatel e os champanhes, caso o orçamento permita.

Uma dica de faixa de preço menor são os champanhes produzidos pelo método charmat, que estão com boas opções para esta época, de acordo com a colunista.

Para saber mais sobre espumantes e quais opções são melhores para brindar o Ano Novo, leia a matéria completa.