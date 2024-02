Cerveja artesanal é considerada revolucionária em pesquisa; entenda

A Sierra Nevada American Pale é uma das primeiras cervejas que aparecem ao acessar a seção de catálogos do site da Sierra Nevada. Este produto é destacado entre as produções artesanais do ramo.

Segundo a Brewers Association (Associação de Cervejarias Artesanais dos Estados Unidos), a Sierra Nevada American Pale está entre as cinco cervejas artesanais que impulsionaram o mercado ao longo dos anos, conforme informa o portal Primeira Página.

A popularidade da cerveja se deve à utilização ousada de lúpulo Cascade, que confere um sabor maltado e sutil de caramelo, além do aroma intenso de pinho com nuances cítricas, como explicado no site da marca.

Na degustação, é descrito um toque de doçura com notas frutadas e florais, além de um corpo médio. A cor pode variar de dourado claro a âmbar claro.