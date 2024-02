Como saber se a sua cerveja puro malte é de qualidade?

A matéria do Paladar sobre cervejas puro malte lista as principais características das marcas disponíveis no mercado para os consumidores.

Especialistas destacaram que essas versões contêm malte de cevada em sua composição, e há pontos cruciais a serem considerados para avaliar se o produto oferece qualidade.

Para o sommelier Edu Passareli, é essencial experimentar essa bebida em temperatura ambiente, assim, “é possível obter indicativos mais claros das características de cada uma delas”, como ele enfatiza.

O mestre cervejeiro Junior Bottura também destaca a importância de verificar a data de validade do produto, que pode ser analisada no momento da compra. Segundo ele, a cerveja deve ser fresca para garantir a qualidade.

Essas condições foram descritas durante o teste realizado pelo Paladar, que elegeu três marcas como as melhores do mercado: Spaten (1º lugar), Amstel (2º lugar) e Império (3º lugar). Leia o conteúdo completo.