Projeto de lei estadunidense quer proibir a venda de cerveja gelada; entenda

Apesar de a cerveja gelada ser uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo e contar com uma ampla variedade de estilos, autoridades do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, propuseram originalmente a ideia de proibir esse tipo de bebida.

O projeto de lei foi apresentado inicialmente pelo deputado Ron Gant em janeiro, com o intuito de evitar os elevados números de acidentes de trânsito em que a presença de cerveja gelada foi identificada como evidência.

Na região, é comum que as cervejas estejam facilmente disponíveis nas lojas, tornando-se uma opção para quem está ao volante, resultando em colisões fatais. Mas a proposta gerou controvérsias entre empresas e consumidores, e o projeto está ‘oficialmente congelado’.

“Embora a versão final do projeto de lei ainda esteja sendo elaborada, ela não incluirá nenhuma disposição que proíba a venda de cerveja gelada”, afirmou Gant, conforme o portal News Channel 5.

“Não desejo penalizar os cidadãos que obedecem à lei nem ser injusto com as empresas”, acrescentou. Agora, as iniciativas incluem a divulgação de dados sobre os efeitos do álcool e outras medidas que podem ser aprimoradas para preveni-los.