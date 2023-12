Cerveja com a lata mais bonita do mundo é de Minas Gerais

O concurso anual da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas) elegeu a Furst Pilsen Lite, da cervejaria Furst, como a segunda lata mais bonita do mundo, dando espaço para um dos estados do Brasil chegar ao pódio.

Nesse contexto, o design conta com uma cor inteiramente branca, mas a composição de desenhos traz pontos específicos de Formiga, cidade da região Centro-Oeste. A localidade é, inclusive, sede da empresa, conforme informações do portal Correio de Minas.

Na terceira edição do evento do Abralatas, a avaliação levou em consideração cerca de 237 rótulos de 85 cervejarias. Os outros lugares foram ocupados pela cerveja paulista West Coast IPA, da Complô, em primeiro, e pela Hockney´s Dreamscape, da cervejaria Hocus Pocus, do Rio de Janeiro, em terceiro.

